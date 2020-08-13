В Совфеде заявили о сокращении числа предприятий МСП в условиях пандемии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса сократилось на 247 тысяч, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Анализ свежих данных по малому и среднему предпринимательству позволяет сделать выводы о состоянии МСП в условиях пандемии коронавируса. Общее число МСП на 10 августа составило 5 миллионов 590 тысяч - это на 247 тысяч предприятий меньше, чем было в августе 2019 года. Несмотря на то, что число представителей малого и среднего бизнеса в текущем году в целом сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предпринимательская активность не упала", - подчеркнул Журавлев, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

При этом он отметил, что в российской экономике кратно возросло число самозанятых. По оценке Минэкономразвития, их число превысило 850 тысяч. Кроме того, социологические исследования показывают, что интерес россиян к предпринимательству в 2019 и 2020 годах значительно вырос, добавил Журавлев.

"В региональном разрезе наибольшее сокращение числа [предприятий] МСП произошло в Москве, где эпидемия COVID-19 была наиболее сильной. На 10 августа количество компаний МСП в столице уменьшилось на 5%, или 37 тысяч предприятий. При этом уже в Московской области снижение составило всего 0,8%", - уточнил сенатор.

По словам Журавлева, количество средних компаний за прошедший год увеличилось более чем на 800. "Поддержку этому сегменту оказывают акселерационные механизмы, в том числе через квотирование закупок у госкорпораций и механизмы выращивания поставщиков. На фоне экономического спада идут процессы консолидации и укрупнения бизнеса, легализации части микробизнеса, в том числе для получения льгот для МСП", - отметил Журавлев.