Банк "Россия" стал инвестором Венчурного фонда Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк "Россия" вошел в число инвесторов Венчурного фонда Национальной технологической инициативы (НТИ), увеличив его размер до 3,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

"Общий размер Венчурного фонда НТИ теперь составляет 3,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей внес Инфрафонд РВК за счет средств субсидии НТИ, 875 млн рублей - Банк "Россия", еще более 1 млрд рублей - другие инвесторы и управляющая компания фонда Kama Flow", - говорится в сообщении.

Венчурный фонд Национальной технологической инициативы был создан РВК в 2018 году для поддержки инновационных проектов, развивающих "сквозные технологии" для формирования новых рынков НТИ. В их числе искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии и др. Фонд создан в формате инвестиционного товарищества на срок десять лет (инвестиционный период составит пять лет).

"Мы считаем, что поддержка передовых российских проектов в сфере высоких технологий - это перспективное направление в инвестиционном бизнесе, которое имеет важнейшее значение для будущего нашей страны. В России работает множество молодых и талантливых разработчиков, изобретателей и IT-бизнесменов, и дополнительное финансирование поможет многим из них реализовать свои блестящие идеи. Именно поэтому мы решили стать партнерами фонда венчурных инвестиций", - считает вице-президент по инвестиционным вопросам АО "АБ "Россия" Игорь Андреев, чьи слова приводятся в сообщении.

Стратегия Венчурного фонда НТИ предполагает инвестиции в российские проекты посевных и ранних стадий. Сегодня в воронку проектов фонда уже входят более 500 компаний. С двумя компаниями уже подписаны соглашения об основных условиях сделки (term sheet - прим. ТАСС) на общую сумму 170 млн рублей, готовится рассмотрение и подписание аналогичных документов с тремя проектами на общую сумму 300 млн рублей, сообщает пресс-служба РВК.

"Присоединение нового LP стало знаковым шагом в развитии Венчурного фонда НТИ - с момента создания его объем уже увеличился более чем вдвое. Российские технологические проекты, оперирующие в приоритетных для НТИ областях, получат новые инструменты для привлечения ликвидности и смогут эффективно воспользоваться окном возможностей, которое открыл кризис. Рассчитываем, что управляющая команда фонда анонсирует закрытие первых сделок уже в ближайшее время", - приводят представители РВК слова заместителя генерального директора - инвестиционного директора АО "Российская венчурная компания" Алексея Басова.