Акции "Яндекса" на Мосбирже обновили исторический максимум

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 4,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки в 4,5 тыс. рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 10:24 мск.

К 10:42 мск акции компании уже росли на 6,2% и торговались на уровне 4 554,2 рубля за штуку.

Таким образом, стоимость ценных бумаг "Яндекса" обновила исторический максимум.

Рост котировок происходит на фоне новостей о включении акций "Яндекса" в состав индекса MSCI Russia, начиная с 1 сентября 2020 года.