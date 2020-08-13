Группа "Дело" консолидировала 100% акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева завершила консолидацию 100% оператора "Трансконтейнер", выкупив 0,358955% акций у миноритарных акционеров. Об этом говорится в сообщении группы. Стоимость одной акции составила 8 679,52 рубля.

Ранее "Дело" выиграло аукцион по продаже 50% плюс две акции компании, которые были в собственности у РЖД. Затем группа завершила выкуп акций у миноритариев - банка ВТБ и "Енисей Капитала" - по обязательной оферте.

Общая стоимость пакета в 99,6410% акций превысила 120 млрд рублей.