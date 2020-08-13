ФАС оштрафовала "Отисифарм" на 200 тыс. рублей за рекламу "Арбидола"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. ФАС оштрафовала "Отисифарм" на 200 тыс. рублей за недостоверную рекламу "Арбидола". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Из ролика следовало, что лекарственный препарат "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19. Однако упомянутая в рекламе информация отсутствует в инструкции по применению препарата. По итогам административного разбирательства 6 августа 2020 года ФАС России вынесла постановление о наложении на АО "Отисифарм" штрафа в размере 200 тыс. рублей", - отметили в ФАС.

В марте текущего года антимонопольная служба признала рекламу препарата нарушающей закон. Реклама распространялась в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций.

"Хочу отметить, что комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения "Арбидола" для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства. Таким образом на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению", - пояснила заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова, слова которой приводятся в сообщении.