Какой смартфон до 15 тыс. рублей купить себе или маме? Советуют техноблогеры

Наверняка вы видели в соцсетях вопросы вроде "Какой недорогой смартфон купить маме или бабушке?" или "Какой смартфон выбрать до 15 тыс. рублей?". Определиться с моделью по низкой цене, правда, труднее, чем с дорогой новинкой. Вторых — гораздо меньше, их с подробностями представляют на презентациях, и обзоров в YouTube на них хватает. Недорогие модели продаются лучше, но информации про них меньше. ТАСС попросил трех обозревателей гаджетов посоветовать по два смартфона: один — по цене до 10 тыс., второй — до 15 тыс. рублей.
Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked.me
На мой взгляд, в среднеценовом сегменте до сих пор лидирует Xiaomi. Поэтому в обоих случаях я посоветую смартфоны этого бренда.
Смартфон до 10 тыс. рублей. Нужно сразу понимать, что за эти деньги у вас будет неторопливый телефон для звонков и мессенджеров. В этом ценовом сегменте самая ожесточенная борьба за потребителя, но не стоит гнаться за самой низкой ценой, иначе покупка вас будет раздражать. Я бы посоветовал новинку этого года — Redmi 9. На "Яндекс.Маркете" его можно купить за 10 990 рублей. Слегка выходит за бюджет, зато он заметно лучше, чем прошлогодний Redmi 9A за 8000 рублей (здесь Rozetked объясняет, что в нем разочаровало).
Преимущества Redmi 9: объемный аккумулятор — 5020 мА·ч (батареи хватит на два дня, даже если слушать музыку) с быстрой зарядкой 18 Вт — телефон заряжается полностью за 1,5 часа. Камер четыре, включая широкоугольный модуль, процессор MediaTek Helio G80 и 3 Гб оперативной памяти. Оперативная память 3 Гб, от которой зависит скорость работы устройства, — это мало для Android-смартфона, но есть супербюджетные телефоны с оперативной памятью 1 Гб. В Redmi 9 есть NFC (модуль для бесконтактной оплаты — прим. ТАСС). Важная функция: по данным "Яндекс.Маркета", 74% пользователей интересуются возможностью расплачиваться смартфоном.
Смартфон до 15 тыс. рублей. Вот тут внезапно предлагаю присмотреться к модели прошлого года. Redmi Note 8 Pro до сих пор привлекателен не только за счет характеристик, но и за счет дизайна (если брать в зеленом или голубом цвете).
Redmi Note 8 Pro хорош тем, что у него есть игровой процессор MediaTek Helio G90T с оперативной памятью 6 Гб, тоже 6,53-дюймовый экран, быстрая зарядка 18 Вт, NFC и Bluetooth 5.0. Проверенный временем середнячок, который не подтормаживает при работе.
Влад Филатов, обозреватель игр и гаджетов
Смартфон до 10 тыс. рублей. Советую Realme C3 (его называют супербюджетным игровым смартфоном — прим. ТАСС). Realme — это не вид смартфонов в семействе Xiaomi, а отдельный бренд, который появился в 2018 году и конкурирует с ним. Эта модель с оперативной памятью 3 Гб и встроенной — 64 Гб стоит на "Яндекс.Маркете" от 9,2 тыс. рублей. В своей категории смартфон получился сбалансированным. Плюсы: отличное время автономной работы и неплохой экран (диагональ экрана — 6,5 дюймов). Процессор MediaTek Helio G70 — достаточно мощный для повседневных задач и базовых игр, на минимальных настройках графики поиграть точно получится.
Смартфон до 15 тыс. рублей. Huawei P Smart Z. У него качественный и полностью безрамочный экран. Благодаря достаточно емкому аккумулятору — 4000 мА·ч — время автономной работы на хорошем уровне. Фронтальная камера с выездным механизмом — вау-фактор, но это же недостаток смартфона, хорошие снимки получаются только при дневном освещении. В остальном это броский, интересный и быстрый смартфон за разумные деньги.
Сергей Вильянов, обозреватель техники
Смартфон до 10 тыс. рублей. В этом ценовом диапазоне и вообще в качестве первого/подменного смартфона уже несколько лет царствует Xiaomi. Совершенно не идеализируя аппараты этой марки, не могу не отметить, что у компании получается давать больше коллег по бизнесу за меньшие суммы.
В жанре "нормальный и не жалко" один из лучших вариантов — Xiaomi Redmi 9A. Большой экран с диагональю 6,5 дюйма, батарея на 5000 мА·ч, позволяющая говорить сутки без остановки, громкий основной динамик.
Две камеры, основная и лицевая, выдают снимки приемлемого качества, и смартфон умеет узнавать владельца по лицу. Это удобно, особенно для пожилого человека. Есть поддержка двух сим-карт одновременно с отдельным, не совмещенным слотом для карт памяти. Даже о встроенном радиоприемнике не забыли!
Недостатки: отсутствие поддержки NFC (но речь про смартфон для пожилого человека — ему это вряд ли важно) и низкое (относительно флагманов) разрешение экрана. Но цена 8 тыс. рублей за полноценный и "долгоиграющий" аппарат для многих будет решающей, по разным акциям его можно найти заметно дешевле.
Смартфон до 15 тыс. рублей. Здесь стоит обратить внимание на смартфон не очень популярной в России марки Oppo. Модель A5 2020 при цене около 12 тыс. рублей может порадовать даже весьма требовательных пользователей. По крайней мере, меня порадовала.
Первый плюс — стереодинамики. Экран с диагональю экрана 6,5 дюймов хорошо подходит для просмотра разного видеоконтента в соцсетях и на YouTube. И в данном случае получается не только громко, но и с неплохим стереоэффектом.
Выход на проводные наушники не просто есть, а еще и очень хорошо звучит. Можно подключать наушники, стоящие дороже самого смартфона, и они зазвучат как надо. Для любителей беспроводных наушников присутствует поддержка продвинутых кодеков aptX HD и LDAC. Хороший звук в бюджетном сегменте редкость, а здесь он просто отличный.
Есть поддержка NFC. Три модуля камер, не считая лицевой, не поражают, но и не разочаровывают. У смартфона есть собственный накопитель объемом 64 Гбайт, но если этого не хватит (например, захотите закачать побольше музыки), есть отдельный слот для карты памяти. Вдобавок к двум слотам для сим-карт.
Добавим к этому аккумулятор на 5000 мА·ч и получим почти идеальный за свою цену аппарат. Без компромиссов не обошлось, и главный — это разрешение экрана на уровне HD (не путать с Full HD). Но хорошие экраны начинают появляться примерно с отметки 20 тыс. рублей, преодолевать которую не всем нравится.
Коротко: по данным "М.Видео-Эльдорадо" в среднем россияне тратят на покупку нового смартфона около 16 тыс. рублей, по данным "Связного" — 15 464 рубля. В начале текущего лета выросли продажи смартфонов от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Исследование Gfk сообщает, что в первую неделю июня по сравнению с предыдущей неделей на 48% выросли продажи смартфонов по цене до 10 тыс. рублей. Впрочем, сейчас ретейлеры отчитываются об увеличении продаж во всех сегментах — в том числе и среди телефонов дороже 50 тыс. рублей.
Анастасия Степанова