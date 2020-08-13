МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАСС, 13 августа. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с (в прошлом отчете падение прогнозировалось на уровне 7,9 млн б/с), спрос составит 91,9 млн б/с, сообщило агентство в августовском отчете.

В МЭА отмечают все еще высокий уровень заболеваемости COVID-19, а также слабое восстановление авиационного сектора на фоне сохранения низкой мобильности людей.

По оценке МЭА, спрос на авиакеросин в 2020 году будет равен 4,8 млн б/с - на 39% ниже уровня 2019 года. Агентство также понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году с 5,3 млн б/с до 5,2 млн б/c.

Потребление нефтеперерабатывающих заводов восстанавливается, однако темпы восстановления будут отставать от роста спроса, так как уровни запасов остаются на высоком уровне, указало МЭА.

Прогноз по предложению нефти

Падение глобального предложения нефти в 2020 году составит 7,1 млн б/с, после чего ожидается рост на 1,6 млн б/с по итогам 2021 года.

По данным МЭА, мировое предложение нефти в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с. Этому способствовал рост добычи в Саудовской Аравии после добровольного сокращения дополнительно на 1 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+, а также восстановление добычи нефти в США.

Запасы нефти

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне 2020 года выросли на 16 млн баррелей и превысили 3,23 млрд баррелей.

В первой половине этого года запасы росли темпами на 1,78 млн баррелей в сутки.

По предварительным данным, в июле коммерческие запасы нефти в США снизились на 18 млн баррелей. В Европе запасы выросли на 3,6 млн баррелей, тогда как в Японии снизились 1,6 млн баррелей.