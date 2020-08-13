В Корпорации МСП отметили стабильную динамику спроса на финансовую поддержку

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Число выданных Корпорацией МСП поручительств в рамках программы стимулирования кредитования в июне-июле 2020 года было на том же уровне, что в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Корпорации МСП.

"Объем выданных Корпорацией поручительств за июнь-июль 2020 года находится на том же уровне, что за аналогичный период 2019 года. Сохранение динамики спроса со стороны бизнеса на финансовую поддержку свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике после пика распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году в рамках программы стимулирования кредитования выдано поручительств на сумму 13,1 млрд рублей, а с момента ее запуска - 225,1 млрд рублей. Самый высокий спрос на кредиты в рамках программы наблюдается среди производственных компаний и предприятий сферы торговли.

Дочерний банк Корпорации МСП - МСП Банк в рамках программы выдал кредиты на общую сумму 42,8 млрд рублей. В пресс-службе напомнили, что во время пандемии условия программы были смягчены - была установлена ставка Банка России в размере 4% и конечная ставка по кредитам для заемщика не более 8,5%, а также сняты все отраслевые ограничения на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).