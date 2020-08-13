МЭА заявило, что Россия в июле выполнила сделку о сокращении добычи нефти лучше стран ОПЕК

ТАСС, 13 августа. Страны ОПЕК+ в июле ухудшили исполнение сделки о сокращении добычи нефти до 89% от плана против 108% в июне из-за роста добычи в некоторых странах ОПЕК. При этом Россия по этому показателю обошла такие страны, как ОАЭ и Ирак, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны ОПЕК в июле нарастили добычу нефти на 1,23 млн баррелей в сутки (б/с), из-за чего уровень исполнения сделки среди стран организации снизился до 87% против 112% в июне.

Высокий результат первого месяца лета был обеспечен тем, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт добровольно сократили дополнительные 1,1 млн б/с, чтобы компенсировать слабое исполнение договоренностей в других странах. Однако в июле они не стали сохранять эти дополнительные объемы и восстановили добычу. Так, Саудовская Аравия повысила добычу на 0,89 млн б/с - до 8,44 млн б/с (но даже при этом королевство исполняет свои обязательства на 102%); ОАЭ увеличили добычу почти на 0,3 млн б/с - до 3 млн б/с (уровень исполнения сделки упал до 23%). На 85% соглашение исполнил Ирак, на 47% Конго, на 40% Габон, подсчитали в МЭА.

Россия в июле сократила добычу нефти на 96% от плана - до 8,6 млн б/с. Всего страны "не ОПЕК" выполнили сделку в июле на 92%.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с. Россия, сократившая добычу нефти в мае - июне на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с. Однако Новак говорил, что реальный рост составит 0,4 млн б/с.