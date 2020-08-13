Чехия не намерена исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. Чешские власти не намерены исключать российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на возведение нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток Чешской республики). Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, заявил в четверг премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Mlada fronta DNES. Таким образом он прокомментировал прозвучавшее накануне от посетившего республику с визитом госсекретаря США Майкла Помпео предложение Вашингтона обеспечить большую энергетическую безопасность страны и лоббировавшего интересы американской компании Westinghouse.

"Я ему [Помпео] сказал, что мы [Чехия] поступаем согласно действующим в Евросоюзе правилам и не можем никого отстранять [от участия в тендере на строительство энергоблока], - подчеркнул Бабиш. - Это я ему [Помпео] ясно объяснил и думаю, что он это понял".

Помпео заявил в среду на совместной с Бабишем пресс-конференции в Праге, что Вашингтон готов обеспечить энергетическую безопасность Чехии и всей Центральной Европы не только участием в строительстве новых энергоблоков на АЭС "Дукованы", но также поставками газа и прочих видов энергетического сырья.

"Существует прекрасная возможность обеспечить большую энергобезопасность для Чехии и всего центральноевропейского региона, пусть речь идет об атомной энергетике, природном газе и так далее. Другие страны, которые хотели бы здесь строить эту инфраструктуру, возможно, создали бы угрозу для вашего суверенитета, а мы [находимся уже] здесь, чтобы вам помогать. В конце концов, от вас зависит, как вы обеспечите себя энергией и за какую цену, что важно для Чехии. Эта бизнес-модель должна быть прозрачной. Она должна быть рассчитана на длительное время, а это зависит от того, каких партнеров вы выберете. Мы готовимся [к работам] по достройке вашей АЭС "Дукованы" и рассчитываем, что там могли бы получить более принципиальное влияние, чем россияне", - сказал Помпео.

Угрозу для безопасности Чехии и других стран Центральной Европы, по мнению госсекретаря США, представляют также китайские компании. "Мы обсудили [c чешскими руководителями] важность выбора правильного партнера для строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Сотрудничество с компаниями из России и Китая фактически подрывает национальный суверенитет Чехии", - утверждал Помпео.

Новый энергоблок

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1200 МВт. Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года. О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили Westinghouse, российская госкорпорация "Росатом", китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9-6,4 млрд). Этот энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.