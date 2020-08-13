"Белаз" опроверг информацию о забастовке

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Руководство города Жодино (Минская область) и ОАО "БЕЛАЗ" проводит встречу с представителями трудового коллектива крупнейшего предприятия Белоруссии по ситуации в стране, никакой забастовки на заводе нет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.