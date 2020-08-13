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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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"Белаз" опроверг информацию о забастовке

Руководство предприятия и города Жодино пригласило на встречу работников, которые могут задать вопросы относительно происходящих в стране событий
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© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Руководство города Жодино (Минская область) и ОАО "БЕЛАЗ" проводит встречу с представителями трудового коллектива крупнейшего предприятия Белоруссии по ситуации в стране, никакой забастовки на заводе нет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.

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"На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось", - отметил собеседник агентства.

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