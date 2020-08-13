Чистая прибыль ДОМ.РФ увеличилась в I полугодии на 46%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2020 года увеличилась на 46,2% - до 14,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сокращенной промежуточной отчетности.

Активы ДОМ.РФ составили 1,017 трлн рублей, сократившись с начала года на 2,6%, или 26,7 млрд рублей. При этом портфель ипотечных кредитов на 30 июня снизился на 9,5% - до 619,4 млрд рублей (на конец 2019 года он составлял 684,2 млрд рублей). Портфель проектного финансирования жилищного строительства и арендного жилья составил 394,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 42,5%.

Рентабельность собственных средств составила 16,6%, увеличившись на 1,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обязательства компании сократились на 4,6% - до 830,5 млрд рублей.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.