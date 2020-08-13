Алексей Можин может сохранить пост исполнительного директора от России в МВФ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов РФ Антону Силуанову внести кандидатуру действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина для переизбрания на этот пост. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"В связи с намеченными на период с 24 августа по 16 октября 2020 года выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А. Г. в установленном порядке внести кандидатуру Можина А. В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора - распорядителя МВФ", - говорится в документе.

В настоящее время Алексей Можин также занимает должность исполнительного директора от России в МВФ.

О Международном валютном фонде

Международный валютный фонд, решение о создании которого было принято в 1944 году, выполняет три основные задачи - предоставление странам-членам краткосрочных кредитов для урегулирования платежных балансов и поддержания валютных курсов (не для конкретных проектов); содействие государствам в разработке валютно-финансовой политики и подготовке кадров; надзор за международной валютно-финансовой системой, выявление возможных рисков для ее стабильности и предоставление рекомендаций относительно корректировок национальной экономической политики.

МВФ имеет статус специализированного учреждения ООН. На сегодняшний день его членами являются 189 государств (Россия присоединилась к организации 1 июня 1992 года).

Высшим органом МВФ является совет управляющих, в который входят два человека от каждой страны-члена (управляющий и его заместитель). Обычно это министры финансов и главы центробанков (в настоящее время представитель РФ в Совете - глава министерства финансов Антон Силуанов, его заместитель - председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина).

Совет исполнительных директоров состоит из 24 человек. Семь стран (США, ФРГ, Япония, Великобритания, Франция, КНР, Саудовская Аравия) имеют собственных директоров, остальные 17 директоров представляют группы государств (Россию и Сирию - Алексей Можин).