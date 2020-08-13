На Ставрополье откроют кондитерскую фабрику

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Кондитерскую фабрику откроют на территории регионального индустриального парка "Ставрополь" в 2021 году. Планируется, что она будет выпускать более 15,5 тыс. т печенья, крекеров и сухарей в год, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Еще одно сладкое производство (уже второе в крае) будет создано на Ставрополье. Кондитерскую фабрику планируется строить на территории регионального индустриального парка "Ставрополь". По замыслу инвестора, новое предприятие будет выпускать хлебобулочную продукцию: сахарное и затяжное печенье, крекеры, сухарики, соломку", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, производственную базу в основном составит современное отечественное оборудование. "Всего [будет] две линии, первая из которых должна быть запущена уже в следующем году. Кондитерская фабрика сможет выпускать более 15,5 тыс. т продукции в год", - отметил глава региона.

Он добавил, что после выхода на проектную мощность на предприятии будет организовано около 200 рабочих мест.

Пресс-служба Министерства промышленности, энергетики и связи Ставрополья сообщает, что реализацией проекта займется ООО "Астра".