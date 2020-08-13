Закон о блокировке ЦБ мошеннических сайтов планируют принять осенью

"Работа идет интенсивно. Я рассчитываю, что все-таки осенью мы примем этот закон", - сказал в четверг Аксаков ТАСС в кулуарах форума "Индустрия гостеприимства в Крыму". Он уточнил, что к настоящему времени "фактически согласовали принятие закона с Роскомнадзором, который отвечает за блокировку сайтов по сигналу Центрального банка".

"Но есть еще ряд согласований, которые надо пройти. Госдума в постоянном диалоге с этими институтами (согласование которых необходимо для принятия закона - прим. ТАСС). Блокировка сайтов финансовых пирамид, фишинговых сайтов, [сайтов] липовых финансовых организаций, которые предлагают кредитные ресурсы, очень актуальна для нашей страны", - отметил собеседник, подчеркнув, что ежегодно от упомянутых мошеннических схем страдают тысячи россиян.

Члены Совфеда и депутаты Госдумы внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид в декабре 2018 года. Он был принят в первом чтении 24 января 2019 года, после чего без движения лежал в Госдуме. Авторы законопроекта предложили наделить ЦБ правом включать в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией для их последующего блокирования сайты, вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.

Законопроект о блокировке номеров лже-банков

Законопроект о блокировке телефонных номеров злоумышленников, которые звонят с якобы телефонов кредитных организаций, может быть принят уже к середине 2021 года, отметил Аксаков.

О подготовке подобного законопроекта депутат сообщал в мае.

"Думаю, ввиду актуальности темы этот закон может быть принят в первой половине следующего года - это вполне реально. Осенью вряд ли: времени мало, а закон непростой, надо тщательно прописать", - сказал Аксаков ТАСС. Он отметил, что законопроект подготовлен, но требует множества согласований.

"Он затрагивает интересы многих организаций, в том числе телекоммуникационных. И мы решили его предварительно согласовать на уровне ведомств, которые курируют эти темы: ФСБ, МВД, Министерство цифрового развития, Центробанка, а также с теми компаниями, которые должны будут эту законодательную норму выполнять, если она будет принята Государственной думой. Мы отправили на согласование документы. Как правило, изучение документов и подготовка отзывов готовится в течение месяца - ждем. Думаю, к сентябрю получим первые отзывы", - пояснил собеседник.

В конце 2018 года клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонили с номеров самого банка. О подобных случаях сообщали клиенты банка в соцсетях.