Резидент "Сколково" оцифрует 1 млн записей актов гражданского состояния Тамбовской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Биорг", резидент фонда "Сколково", переведет в цифровой вид миллион записей актов гражданского состояния (АГС) для Тамбовской области. Для участия в проекте были трудоустроены около 500 жителей региона, сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Компания "Биорг", разработчик интеллектуальных систем на базе нейронных сетей и машинного обучения, всего за две недели оцифровала 250 тыс. записей АГС для Тамбовской области. Это в несколько раз больше, чем планировалось сделать в первый месяц работы. По условиям контракта "Биорг" переводит в электронный вид 1 млн записей с 1926 года по 1999 год. Ускорить темп реализации проекта удалось благодаря краудсорсинговому сервису компании", - говорится в сообщении.

Так, в рамках проекта более 500 тамбовчан смогли присоединиться к операторскому пулу "Биорг" и официально трудоустроиться. Перед началом работ они прошли онлайн-обучение на платформе Beorg Smart Vision (видео, текст, живое общение) и успешно сдали тесты. Команда "Биорг", как добавили в фонде, особое внимание уделяет качеству работы, так как часть актовых книг велась от руки еще в 1920-е годы, некоторые из них находятся в ветхом состоянии.

"Мы наладили эффективное взаимодействие как с местными отделениями ЗАГС и администрацией области, так и с ее жителями, которые заинтересовались проектом и начали работать через нашу краудсорсинговую платформу. Эта площадка дает возможность работать из дома, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19, и повысить доход самым незащищенным слоям населения: инвалидам, матерям в декретном отпуске, пенсионерам", - сказал директор направления государственных программ компании "Биорг" Александр Миронов, слова которого приводятся в сообщении.

Перевод данных АГС в электронный вид направлен на формирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В него в конце 2020 года будут конвертированы более 500 млн записей по всей стране. ЕГР ЗАГС, в свою очередь, станет основой федерального информационного регистра основных сведений о населении России.

"Компания "Биорг" - один из лидеров в области оцифровки и распознавания документов в России. Передовые технологии и гарантия качества - вот секрет успеха компании. "Биорг" активно реализует масштабные проекты в регионах страны. Думаю, что переход к цифровой экономике прибавит компании работы, а полученный от фонда "Сколково" грант поможет справиться с этим эффективно и профессионально", - сказал проектный менеджер Кластера информационных технологий "Сколково" Дмитрий Стариков, слова которого приводятся в сообщении.