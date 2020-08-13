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Путин назвал очень хорошими показатели деятельности "Интер РАО"

Президент подчеркнул, что "Интер РАО" является единственным поставщиком электроэнергии за границу и, если нужно, приобретает электроэнергию за рубежом
Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с гендиректором компании Борисом Ковальчуком.

Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.

Он подчеркнул также, что "Интер РАО" является единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если нужно, приобретает электроэнергию за рубежом.

"Давайте поговорим по всем этим направлениям", - обратился президент к руководителю компании в начале встречи.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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