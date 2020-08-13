Более 70 дипломатов прибыли на Хайнань для обсуждения торгового сотрудничества

ХАЙКОУ, 13 августа. /ТАСС/. Более 70 сотрудников дипломатических ведомств из 37 стран мира прибыли на Хайнань, чтобы обсудить перспективы активизации международного торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила администрация острова.

"Это самый масштабный одновременный визит иностранных дипломатов с момента образования нашей провинции (в 1988 году)", - заявил глава отдела международных связей регионального парткома Ван Шэн, слова которого приводит сайт хайнаньского правительства.

Он уточнил, что мероприятие продлится до 15 августа и его можно считать "первым стратегическим симпозиумом по важным экономическим вопросам" с начала июня, когда была опубликована Генеральная программа по созданию Хайнаньского порта свободной торговли. Как отметил чиновник, в этом многостороннем партнерском диалоге "участвуют представители всех пяти континентов".

Согласно оглашенной программе, гости будут присутствовать на церемонии подписания соглашений, касающихся строительства крупных объектов. Они также посетят площадки, где размещаются компании, которые осуществляют деятельность в области интернет-индустрии, круизного и медицинского туризма, современных услуг и передовых технологий.

"Приезд иностранных дипломатов свидетельствует, что Хайнаньский порт свободной торговли привлекает все больше внимания международной общественности", - подчеркнул Ван Шэн. По его словам, Хайнань продолжит расширять "круг зарубежных друзей", будет привлекать все больше глобальных ресурсов для развития экономики региона.