Помпео заявил, что зависимость Европы от энергоносителей России угрожает интересам США

БЛЕД /Словения/, 13 августа. /ТАСС/. Зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из России угрожает национальным интересам Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

"Мы считаем, что для обеспечения американской национальной безопасности невероятно важно, чтобы Европа была энергетически диверсифицирована и чтобы она не зависела от России. Мы не думаем, что это мудро", - заявил Помпео, находящийся с визитом в Словении. Он также отметил позицию словенских властей, поддержавших санкции ЕС против России в связи с присоединением с ней Крыма.

Вместе с тем глава американской дипломатии подчеркнул, что в настоящее время "есть ряд и других угроз, в том числе в виде китайской Коммунистической партии".

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Представители американской администрации утверждали, что Москва, реализуя эти проекты, преследует политические цели. Многие эксперты считают, что США, предпринимая попытки заблокировать "Северный поток - 2", стремятся продавить поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.