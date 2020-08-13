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В Moody’s считают, что продление мер поддержки ЦБ маскирует снижение кредитоспособности

В агентстве отмечают, что принятые ЦБ послабления позволяют российским банкам не скрывать долю проблемных кредитов и, следовательно, не создавать резервы на возможные потери по ним

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Продление и расширение Центробанком с 10 августа послаблений для российских кредитных организаций, введенных в связи с пандемией, маскирует снижение их кредитоспособности, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Moody’s.

"Принятое Банком России решение по продлению и расширению регуляторных послаблений маскирует реальную картину ухудшения показателей кредитоспособности российских банков и лишает их стимулов накапливать дополнительный капитал или использовать капитал более эффективно, что окажет негативное влияние на их кредитоспособность" - приводит пресс-служба слова вице-президента - старшего кредитного эксперта агентства Ольги Ульяновой.

В сообщении отмечается, что принятые ЦБ послабления позволяют российским банкам не скрывать долю проблемных кредитов и, следовательно, не создавать резервы на возможные потери по ним.

Банк России также снизил требования к оценке риска при принятии решений о выдаче необеспеченных потребительских кредитов, выданных после 1 сентября 2020 года. Данное послабление направлено на то, чтобы банки продолжали выдавать ссуды, даже несмотря на снижение доходов населения на фоне пандемии и более строгий подход банков к оценке заемщиков, указали в агентстве.

ЦБ также рекомендовал банкам продолжать до конца года реструктуризировать кредиты физическим лицам и малым и средним предприятиям (МСП) в связи с пандемией. Это позволит банкам отложить признание реструктурированных кредитов проблемными и отложить накопление убытков по ним теперь до 1 июля 2021 года, а не до 30 сентября 2020 года. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 июля 2020 года банки реструктуризировали примерно 3,5% кредитов физическим лицам и 14% кредитов МСП.

По кредитам крупным организациям ЦБ сохранил до 30 сентября сроки по реструктуризации. По данным ЦБ РФ, системно важные банки России на 29 июля реструктурировали примерно 12% всех своих кредитов крупным компаниям.

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