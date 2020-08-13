В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики России пройдет легче

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Экономика России легче перенесет вторую волну пандемии коронавируса, если таковая будет. Прежде всего, благодаря накопленному с начала этого года опыту, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Вторая волна будет уже не такой глубокой с точки зрения последствий, поскольку мы уже научились работать с пандемией <...> ", - сказал Аксаков ТАСС в четверг на форуме "Индустрия гостеприимства" в Севастополе.

По его мнению, экономические последствия пандемии удастся преодолеть не менее чем через год.

"Если говорить об экономических последствиях, то они более серьезные и требуют перегруппировки всей нашей экономики: какие-то деньги не поступили куда-то, создали проблемы в целой системе по цепочке, и чтобы цепочки восстановить, требуется время, довольно длительное. Думаю, выйдем только к 2022 году в нормальный режим", - отметил собеседник.

Глава думского комитета указал также, что первая в мире вакцина зарегистрирована в России, есть средства предупреждения заболевания. "И инфраструктурно мы готовы проблемы решать, и врачи опыт накопили - понятно, как с этим бороться", - указал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.