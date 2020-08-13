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Пандемия COVID-19

В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики России пройдет легче

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что экономические последствия пандемии удастся преодолеть не менее чем через год

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Экономика России легче перенесет вторую волну пандемии коронавируса, если таковая будет. Прежде всего, благодаря накопленному с начала этого года опыту, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Вторая волна будет уже не такой глубокой с точки зрения последствий, поскольку мы уже научились работать с пандемией <...> ", - сказал Аксаков ТАСС в четверг на форуме "Индустрия гостеприимства" в Севастополе.

По его мнению, экономические последствия пандемии удастся преодолеть не менее чем через год.

"Если говорить об экономических последствиях, то они более серьезные и требуют перегруппировки всей нашей экономики: какие-то деньги не поступили куда-то, создали проблемы в целой системе по цепочке, и чтобы цепочки восстановить, требуется время, довольно длительное. Думаю, выйдем только к 2022 году в нормальный режим", - отметил собеседник.

Глава думского комитета указал также, что первая в мире вакцина зарегистрирована в России, есть средства предупреждения заболевания. "И инфраструктурно мы готовы проблемы решать, и врачи опыт накопили - понятно, как с этим бороться", - указал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичПандемия COVID-19
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