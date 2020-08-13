Россельхознадзор запретил ввоз птицеводческой продукции из Австралии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 12 августа ввел запрет на ввоз птицеводческой продукции из Австралии в связи с распространением в стране гриппа птиц. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Австралии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 августа 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Австралии следующей продукции", - отмечается в сообщении.

Ограничения распространяются на живую птицу и инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды птицеводческой продукции не прошедшие тепловую обработку, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, а также на готовую продукцию из птицы или содержащую в своем составе продукты переработки птицы; корма и кормовые добавки для птиц. Кроме того, запрет действует на поставки бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц и транзит по территории Российской Федерации живой птицы из Австралии.

До 12 августа реально разрешены были только поставки в Россию из Австралии живой птицы, инкубационных яиц и кормов. Ввоз остальной птицеводческой продукции был запрещен с августа 2014 года в рамках продовольственного эмбарго.