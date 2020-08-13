Число пользователей приложения "Честный знак" превысило 1 млн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Приложение "Честный знак" для проверки легальности товаров скачали 225 тысяч человек, в результате общее число пользователей превысило 1 миллион. Об этом сообщает пресс-служба оператора маркировки товаров "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

"Взрывной интерес к маркировке проявили граждане - за июль число скачиваний приложения "Честный знак", с помощью которого проверяют легальность и данные товаров, превысило 225 тыс. - до более чем 1 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц пользователи просканировали 3 млн кодов, из которых более 1,8 млн - обуви. "К концу июля число сканирований превысило 10,6 млн", - добавили в компании.

В конце июля приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак" появилось на платформе VK Mini Apps в социальной сети "ВКонтакте". "Это еще больше расширило аудиторию приложения - за неделю его установили 21,5 тыс. пользователей. В тройке городов-лидеров по установкам - Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург", - отметили в ЦРПТ.