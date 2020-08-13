Штаб по координации экспорта баранины создадут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края создадут региональный штаб по координации экспорта мяса баранины для поиска новых рынков сбыта и организации прямых экспортных поставок. Об этом в четверг сообщили журналистам в краевом Минсельхозе.

"Краевым Минсельхозом прорабатывается возможность организации прямых экспортных поставок в страны - импортеры российской баранины, а именно Армению, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию. С целью организации предметной адресной помощи ставропольским предприятиям на базе аграрного ведомства края будет создан Штаб по координации экспорта мяса баранины на внешних рынках", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в регионе производится порядка 13 тыс. т баранины ежегодно, что почти в шесть раз превышает потребности региона. На внешние рынки производители края поставляют порядка 1 тыс. т баранины. Вопрос стабилизации рынка сбыта будут совместно решать краевое правительство и эксперты Минсельхоза РФ.

"Емкость внутреннего рынка не позволяет на сегодняшний день реализовывать продукцию в нужных объемах без ущерба экономики наших предприятий. А с введением регионализации рынок сбыта для ставропольских предприятий сжался вдвое. В связи с этим необходимо дополнительно проанализировать рынок, оценить экспортный потенциал региона и увеличить объемы экспорта", - отмечают в министерстве.

Поддержка экспортеров - одна из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.