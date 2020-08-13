Источник: большинство сотрудников офиса "Яндекса" в Минске работают из дома

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Большинство сотрудников "Яндекса" работает из дома с весны, это касается и офиса в Минске, сообщил в четверг ТАСС источник.

"Почти все сотрудники, в том числе в Минске, работают из дома еще с весны", - сказал он.

Ранее источник сообщил, что неизвестные люди с оружием в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы были заблокированы, в них остаются нескольких сотрудников. В пресс-службе компании подтвердили слова источника.

Также в пресс-службе подтвердили, что неизвестные вооруженные люди пришли в минский офис агрегатора такси Uber (бренд в стране принадлежит "Яндексу").

С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.