{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Источник: большинство сотрудников офиса "Яндекса" в Минске работают из дома

Ранее неизвестные люди с оружием пришли в офисы "Яндекса" в белорусской столице

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Большинство сотрудников "Яндекса" работает из дома с весны, это касается и офиса в Минске, сообщил в четверг ТАСС источник.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Почти все сотрудники, в том числе в Минске, работают из дома еще с весны", - сказал он.

Ранее источник сообщил, что неизвестные люди с оружием в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы были заблокированы, в них остаются нескольких сотрудников. В пресс-службе компании подтвердили слова источника.

Также в пресс-службе подтвердили, что неизвестные вооруженные люди пришли в минский офис агрегатора такси Uber (бренд в стране принадлежит "Яндексу").

С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне
Он не превышает 20% ВВП, указал глава Минфина
Читать полностью