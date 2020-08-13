Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

Сам по себе госдолг не повод беспокоиться, это больше макроэкономический показатель. В текущем году его изменения демонстрируют, сколько денег правительство занимает на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии на фоне разбалансировки бюджета из-за падения цен на нефть.

Ранее в июле Минфин заявил, что дефицит бюджета в 2020 году не должен превысить 5% ВВП. Почему дефицитный бюджет тоже не проблема, почитать можно здесь.

По-настоящему ситуацию отражает соотношение размера государственного долга к объему ВВП. Специалисты Всемирного банка в 2010 году подсчитали, что государственный долг становится проблемным для страны, когда достигает 77% от ВВП. По подсчетам рейтингового агентства Fitch, российский федеральный госдолг вырастет в 2020 году до 15,8% ВВП против 14,6% на конец 2019 года. А разница между ним и активами правительства увеличится до 1,9–2,9 трлн рублей. При этом к 2022 году специалисты Fitch прогнозируют рост госдолга до 17,2% ВВП.

Как правило, власти устанавливают ограничение на его размер. Но они же могут и повышать этот лимит. Этим, например, регулярно занимаются США, чей госдолг в абсолютных величинах самый большой в мире, а соотношение с ВВП ($19,1 трлн во втором квартале 2020 года) колеблется в районе 134%. Подробнее об этом мы писали здесь.