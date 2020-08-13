Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

На фоне пандемии коронавируса нового типа долг российского правительства превысил его ликвидные резервы и вернулся к положительным значениям, сообщило издание РБК со ссылкой на данные Минфина РФ и ЦБ. Объясняем, что же это значит.
Что такое госдолг?
В широком смысле это средства, которые правительство одалживает, чтобы оплатить расходы. Государственный долг России складывается из внутреннего и внешнего долгов правительства, а также обязательств регионов и муниципальных образований. А чистый госдолг — это, по сути, сумма, которая осталась бы, если все кредиторы страны разом потребовали вернуть им деньги. То есть "отрицательный" чистый госдолг означает, что у государства хватает резервов закрыть все свои обязательства и остаться в плюсе. "Положительный", соответственно, наоборот. При этом для развивающихся экономик отрицательный чистый госдолг — явление редкое. Россия к нему пришла в 2019 году, сознательно накапливая резервы и поддерживая долговую дисциплину из-за западных санкций.
Федеральный госдолг, о котором говорило РБК, объединяет внутренний и внешний долги правительства. Так, на 1 июля 2020 года внутренний российский госдолг составил примерно 11,171 трлн рублей, внешний госдолг на ту же дату — $51,027 млрд (около 3,594 трлн рублей по курсу на начало июля), а их сумма — 14,765 трлн рублей.
Кому государство должно?
Если долг внешний, то это обязательства перед другими странами, международными организациями и частными иностранными инвесторами.
Если речь идет о внутреннем, то это обязательства перед субъектами, негосударственными организациями, компаниями и населением. Например, негосударственный пенсионный фонд (НПФ) аккумулирует деньги клиентов, а затем покупает на них государственные ценные бумаги. Обычные граждане тоже могут приобрести специально подготовленные для них облигации федерального займа (ОФЗ-н). Последние, впрочем, не рассматриваются в качестве основного инструмента государственных заимствований.
Какие резервы есть у правительства?
Ликвидные активы государства — это валютные и рублевые депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках. По подсчетам РБК, на 1 июня они почти сравнялись с госдолгом в районе 14,3 трлн рублей. А 1 июля второй превысил первые на 1,55 трлн рублей.
За апрель — июнь депозиты правительства уменьшились на 3,8 трлн рублей. При этом 2,1 трлн рублей пошли на покупку Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ. Почти сразу же половина этой суммы вернулась в федеральный бюджет.
Что означают изменения госдолга?
Сам по себе госдолг не повод беспокоиться, это больше макроэкономический показатель. В текущем году его изменения демонстрируют, сколько денег правительство занимает на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии на фоне разбалансировки бюджета из-за падения цен на нефть.
Ранее в июле Минфин заявил, что дефицит бюджета в 2020 году не должен превысить 5% ВВП. Почему дефицитный бюджет тоже не проблема, почитать можно здесь.
По-настоящему ситуацию отражает соотношение размера государственного долга к объему ВВП. Специалисты Всемирного банка в 2010 году подсчитали, что государственный долг становится проблемным для страны, когда достигает 77% от ВВП. По подсчетам рейтингового агентства Fitch, российский федеральный госдолг вырастет в 2020 году до 15,8% ВВП против 14,6% на конец 2019 года. А разница между ним и активами правительства увеличится до 1,9–2,9 трлн рублей. При этом к 2022 году специалисты Fitch прогнозируют рост госдолга до 17,2% ВВП.
Как правило, власти устанавливают ограничение на его размер. Но они же могут и повышать этот лимит. Этим, например, регулярно занимаются США, чей госдолг в абсолютных величинах самый большой в мире, а соотношение с ВВП ($19,1 трлн во втором квартале 2020 года) колеблется в районе 134%. Подробнее об этом мы писали здесь.
А что говорят власти?
Размер российского госдолга сохраняется на безопасном уровне и остается одним из самых низких в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что сокращение доходов бюджета и необходимость финансировать программы поддержки граждан и бизнеса в 2020 году закономерно потребовали увеличения госдолга.
"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны — почти $600 млрд. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне", — сказал глава Минфина.