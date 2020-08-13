"Газпром" в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Газпром" в первом полугодии 2020 года сократил экспорт газа в Европу на 18%, до 78,9 млрд куб. м против 96,4 млрд куб. м годом ранее. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухучета (РСБУ).

В Западную Европу поставки газового холдинга упали на 17% - до 60 млрд куб. м. против 75,3 млрд куб. м. за аналогичный период 2019 года. В частности, поставки в Турцию упали в 1,7 раза - до 4,7 млрд куб. м.

В Китай за первые 6 месяцев 2020 года было поставлено по газопроводу "Сила Сибири" 1,57 млрд куб. м газа.

"Газпром" за 6 месяцев поставил в Китай по "Силе Сибири" 1,57 млрд куб. м. газа.

Поставки "Газпрома" в Турцию в I полугодии упали до 4,7 млрд куб м против 8,1 млрд куб. м. газа годом ранее.