Чистый убыток "Газпрома" за I полугодие составил 276,98 млрд руб.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.

Выручка "Газпрома" за отчетный период сократилась на 25,7%, до 1,88 трлн рублей. Валовая прибыль компании упала в 1,8 раза и составила 647,01 млрд руб.

Убыток от продаж составил 87,05 млрд руб. против прибыли 472,04 млрд руб. годом ранее. Убыток до налогообложения составил 334,62 млрд руб., годом ранее прибыль составляла 518,27 млрд руб.

В апреле 2020 года заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что "Газпром" ожидает снижения доходов в 2020 году из-за падения объемов поставок газа.

Обжалование решения ФНС

"Газпром" обжаловал решение Федеральной налоговой службы (ФНС) о доначислении холдингу налогов на более чем 847 млн рублей за период 2014-2015 годов.

"Не согласившись с решением налогового органа, "Газпром" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании его недействительным. Судебное заседание назначено на 8 сентября 2020 года", - следует из отчета компании.

Доходы членов правления

Доходы членов правления "Газпрома" по итогам первого полугодия 2020 года составили 1,055 млрд руб., что на 33% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО "Газпром".

Членами правления "Газпрома" в настоящее время являются: председатель правления Алексей Миллер и его заместители Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов, Сергей Хомяков, а также члены правления Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.