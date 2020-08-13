В Крыму начала выходить новая газета на украинском языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Первый номер украиноязычной газеты, в которой будут публиковать сообщения о жизни крымских украинцев, издали в четверг информационным агентством "Крым сегодня". Это третье на полуострове СМИ на украинском языке, говорится в распространенном в четверг сообщении Мининформа республики.

"Кримський вісник" - это уже третье издание информационного агентства "Крым сегодня". Напомню, что под нашим руководством работает информационный интернет-портал "Переяславська рада 2.0" и выпускается ежеквартальный журнал "Крим сьогодні". Все эти проекты очень важны для Крыма, они уникальны и не имеют аналогов в Российской Федерации. Команда информационного агентства "Крым сегодня" приложила максимальные усилия, чтобы выбрать самые интересные и актуальные идеи для будущего издания среди материалов, которые направили для нас члены "Украинской общины Крыма", - отметила председатель общины, главный редактор информагентства Анастасия Гридчина, ее слова приводятся в сообщении.

Издание, в котором восемь полос, будет выходить ежеквартально, отметили в министерстве. "При подготовке материалов для первого выпуска коллектив редакции обратился также к работникам Музея Леси Украинки и ГБУ Республики Крым "Крымский этнографический музей", - отмечается в сообщении.

Власти и общественники Крыма популяризируют украинский язык, который является в регионе одним из государственных. Для этого на полуострове проводят форумы, круглые столы и выставки. В июне Украинская община Крыма презентовала первый номер журнала "Крым сегодня", который стал единственным в регионе периодическим изданием на украинском языке.

С 1992 года по 2014 год в Крыму издавалась единственная украиноязычная газета. Ранее, с 1956 года по 1991 год ежедневная газета "Крымская правда" выходила на двух языках: русском и украинском.