Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остается одним из самых низких в мире, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остается одним из самых низких в мире", - сказал Силуанов. Министр отметил, что сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения коронавируса потребовало некоторого увеличения государственного долга. "Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз", - добавил он.

Силуанов привел данные МВФ, который прогнозирует, что за 2020 года уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 процентных пункта и достигнет 101,5% глобального ВВП, что составит максимум за всю историю. При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п.п. - до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран - на 10,7 п.п., до 63,1% ВВП.

"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны - почти $600 млрд. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне", - сказал Силуанов.