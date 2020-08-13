ФТС в январе - июле 2020 года снизила перечисления в бюджет РФ на 25,7%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - июль 2020 года перечислила в федеральный бюджет 2,392 трлн рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 25,7% меньше, чем в январе - июле 2019 года.

При этом в июле сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 350,3 млрд руб., добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФТС России по итогам 2019 года перечислила в федеральный бюджет 5,729 трлн рублей, что на 5,51% меньше, чем годом ранее.