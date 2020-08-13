Офис Google в России уклонился от ответа по поводу блокировки каналов СМИ РФ на YouTube

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Офис Google в России отказался назвать причины блокировки каналов ряда российских СМИ на YouTube, уклонившись от ответа на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом в четверг сообщает СПЧ.

"Российский офис компании от комментариев отказался, сославшись на то, что его работники не осуществляют администрирование сервиса YouTube и не имеют возможности предоставить запрашиваемую информацию", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Уточняется, что обращение было направлено на имя Дэвида Снэддона, который, находясь на позиции руководителя Google Technical Solutions в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), в феврале этого года занял пост директора российского офиса компании. В ответе Снэддона "сообщается, что ООО "Гугл" не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории страны", отметили в СПЧ.

"Мы столкнулись с очень странной ситуацией, когда на сайте Google в разделе "О компании" в списке офисов указан офис ООО "Гугл" в Москве, а при обращении по указанному адресу нам сообщают, что google.ru не имеет отношения к американской компании. Мы знаем, что данный офис ведет дела Google, широко коммуницирует с экспертами и адвокатами, однако от контакта с правозащитниками отказался. Очень жаль, что в сторону защиты прав российских СМИ от немотивированных блокировок приходится идти таким мудреным путем и при наличии офиса в России писать в Америку", - приводятся в сообщении слова главы СПЧ Валерия Фадеева.

Ответ Google и дальнейшие действия СПЧ будут обсуждаться на ближайшем заседании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов, уточнили в Совете.

6 августа СПЧ направил запрос в Google по поводу блокировки без права восстановления каналов российских СМИ и блогеров на YouTube.