Внедрение бережливых технологий начали 26 компаний Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Внедрение бережливых технологии по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" начали 26 предприятий Ставропольского края, сообщили журналистам в четверг в краевом Минэкономразвития. В общей сложности до 2024 года участниками национального проекта станут 133 компании.

"На сегодняшний день в национальный проект вошли уже 26 предприятия края. Часть из них закончили активную фазу, создав образцы-потоки. Образец-поток - это максимально краткий порядок операций для создания продукта. При помощи образца-потока полученные знания будут распространяться на все предприятие целиком", - цитирует пресс-служба первого замминистра Анну Щепихину.

К участию в национальном проекте подключаются предприятия разных профилей. Одним из последних стал племзавод "Восток", где занимаются разведением полутонкорунных пород овец.

"Перед нами стоит задача на сегодняшний день сократить те издержки производства, которые у нас есть, найти потери, которые мы допускаем при производстве. Понизить себестоимость продукции и в конечном итоге получить дополнительную прибыль. Это только начало, мы внедрим бережливые технологии в ремонт сельхозтехники, наведем порядок на складе", - процитировали в пресс-службе руководителя предприятия Андрея Лобанова.

Ранее в министерстве сообщали, что участие в проекте уже на первом этапе позволяет предприятиям края минимум на 15% повысить производительность. Согласно региональному проекту, к 2024 году участниками работы с бережливыми технологиями станут 133 средних и крупных предприятия края.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.