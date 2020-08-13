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Титов заявил, что российский бизнес из-за пандемии потерял за весну 1,6 трлн рублей

При этом прибыльные предприятия, доля которых составляет около 64%, получили прибыль в размере 3,05 трлн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские компании из-за ситуации с пандемией коронавируса потеряли в совокупности 1,6 трлн рублей за март, апрель и май текущего года. Об этом сообщил в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Доходность компаний на треть [снизилась]; 1,6 трлн рублей потеряли по прибыли все компании России совокупно", - заявил он на онлайн-форуме "Машук-2020".

Эти данные подтверждает исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным исследования, за три весенних месяца российский бизнес получил прибыль в размере 1,4 трлн рублей. При этом прибыльные предприятия, доля которых составляет около 64%, получили прибыль в размере 3,05 трлн рублей, а оставшиеся 36% убыточных бизнесов сгенерировали 1,65 трлн рублей убытка.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.

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РоссияТитов, Борис Юрьевич
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