Псковская область направит 2 млрд рублей на строительство объездной дороги в 2021 году

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2021 году направят 2 млрд рублей, полученных из федерального бюджета, на строительство объездной дороги (Северный обход Пскова), общий объем средств на возведение которой оценивается в 7,4 млрд рублей. В частности, власти начнут возведение одного из самых дорогостоящих участков трассы - моста через реку Великую, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Северный обход - автодорога протяженностью 9 км, которая должна соединить трассу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье и трассу Псков - Изборск. Ее основная задача - перенаправить грузовой поток в объезд города и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска "Шумилкино", "Куничина Гора" и "Брунишево". Проект предусматривает строительство шести путепроводов, двух развязок и моста через реку Великую, стоимость строительства оценивается в 7,4 млрд рублей.

"Финансирование на следующий год у нас есть, объемное финансирование - 2 млрд рублей из федерального бюджета. На следующий год большой фронт, очень много по искусственным сооружениям. Плюс еще строительство развязки с пересечением с федеральной дорогой, которая идет на границу Эстонской Республики", - сказал Елкин.

Завершить работы власти планировали к декабрю 2019 года, госконтракт на строительство объекта заключили с компанией "Технострой" летом 2016 года. Позднее представители администрации заявили о том, что завершение строительства откладывается до 2020-2021 гг. Первая очередь объездной автодороги вокруг Пскова длиной 10,1 км сдали в эксплуатацию в 2007 году. Финансирование строительства составило около 700 млн рублей, около 590 млн из них поступило из федерального бюджета.