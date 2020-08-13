В "Яндексе" прокомментировали обыски в минских офисах компании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Люди, проводившие обыски в офисах "Яндекса" в Минске, представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

Как рассказали в "Яндексе", обыски были проведены людьми, "которые представились [сотрудниками] ГУБОПиК Республики Беларусь".

"Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были, по окончании обыска сотрудники не задерживались", - сказали в компании.

Ранее источник ТАСС сообщил, что неизвестные люди с оружием в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы были заблокированы, в них оставались нескольких сотрудников. В пресс-службе компании подтвердили слова источника. Также в пресс-службе подтвердили, что неизвестные вооруженные люди пришли в минский офис агрегатора такси Uber (бренд в стране принадлежит "Яндексу").