Фермеры смогут направлять льготные кредиты на покупку торговых объектов и оборудования

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские фермеры смогут использовать кредиты и гранты, полученные по программе льготного кредитования Минсельхоза России, на приобретение торговых объектов и оборудования. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Российские фермеры и сельхозкооперативы получили возможность использовать льготные инвестиционные кредиты и средства грантовой поддержки для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта. Соответствующие изменения внесены в приказ Минсельхоза России "Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов" и иные документы", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, согласно нововведению, предусмотрена возможность финансирования приобретения малыми формами хозяйствования торговых объектов и торгового оборудования за счет средств льготных инвестиционных кредитов в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России. Также дополнен перечень оборудования и техники, которые можно приобретать за счет грантов. В него включили торговое оборудование и спецтранспорт для перевозки и реализации продукции. Документ направлен на регистрацию в Минюст России.

Принятые меры позволят фермерам значительно расширить рынки сбыта, организовать собственные торговые точки и кооперативные рынки, в том числе сети магазинов фермерской продукции. В министерстве подчеркнули, что изменения приняты в рамках проводимой Минсельхозом России работы по повышению эффективности мер государственной поддержки фермеров и создания условий для увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции в стране.