В Хайкоу на Хайнане одобрено создание бюро импорта и экспорта услуг международной связи

ХАЙКОУ /Китай/, 13 августа. /ТАСС/. Управление промышленности и информационных технологий южной китайской провинции Хайнань одобрило создание регионального бюро импорта и экспорта услуг международной связи в городе Хайкоу. Об этом сообщает информационный ресурс " Наньхайван ".

Запрос на создание подобной структуры поступил от компании China Mobile Communications Group. Появление этого бюро, пишет ресурс, станет прорывом в построении сети международной связи в рамках реализации проекта создания свободного торгового порта на Хайнане. Бюро займется предоставлением услуг по налаживанию соединения между коммуникационными сетями китайских и зарубежных операторов связи.

Создание соответствующей структуры является частью опубликованной в июне программы по строительству свободного торгового порта. Ранее Министерство промышленности и информационных технологий также одобрило создание выделенного интернет-канала для свободного торгового порта на Хайнане. Улучшение возможностей хайнаньского свободного торгового порта по предоставлению международных услуг передачи данных заложит прочную основу для создания международного информационно-коммуникационного хаба в будущем, а также будет способствовать стимулированию смежных отраслей.

1 июня власти КНР представили программу построения на Хайнане свободного торгового порта, согласно которой провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.