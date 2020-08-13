Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне данных о положении на рынке труда

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в четверг менялись разнонаправленно на фоне данных о том, что впервые за последние 20 недель число обращений за пособиями по безработице оказалось ниже 1 млн.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 63,00 пункта (-0,23%), до отметки 27 803,00. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 10,19 пункта (-0,30%), до отметки 3 370,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 11,15 пункта (+0,10%), до уровня 11 023,39 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $42,57 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,16% - до $1 945,50 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, число обратившихся впервые за пособиями за безработице за неделю, завершившуюся 7 августа, сократилось до 963 тыс., в то время как за предыдущую неделю число обращений превышало 1,18 млн. Как указывается в публикации, последние по времени увольнения могут быть постоянными, в то время как ранее они в основном были временными.

"Инвесторы испытывают озабоченность в связи с тем, что прекращение с июля дополнительных выплат безработным $600 еженедельно приведет к сокращению потребительских расходов, что нанесет удар по экономике. Изменения на рынке труда рассматриваются как индикатор того, насколько успешно идет процесс восстановления экономики, считает эксперт компании Invesco Себастьян Маккей", - пишет газета.

"Рынок труда в США пережил колоссальный по масштабам шок и восстанавливается очень медленно. Можно ожидать постепенного снижения числа обращений за пособиями по безработице, поскольку экономика постепенно восстанавливается, но на рынке труда этот процесс идет очень медленно", - заявил он в интервью газете.