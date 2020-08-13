Госзаказчики и компании заключили контрактов с МСП на 12 трлн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Госзаказчики и компании заключили в 2019 году и первом полугодии 2020 года контрактов с малыми и средними предприятиями (МСП) на 12 трлн рублей. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина.

"Отмечается значительный рост закупок с преимуществами для малого бизнеса, в результате чего общая сумма контрактов и договоров с малым бизнесом, заключенных по результатам государственных и корпоративных закупок 2019 года и первого полугодия 2020 года, составила 12 трлн рублей", - говорится в материалах.

Сумма контрактов госзаказчиков, а также сумма договоров отдельных видов юридических лиц, заключенных в первом полугодии 2020 года с малым бизнесом, составила 3,8 трлн рублей, указано в сообщении. По данным Минфина, большую часть закупок у отдельных видов юридических лиц в первом полугодии 2020 года составили конкурентные закупки, проводившиеся преимущественно в электронной форме.

Согласно материалам, среди участников закупок, зарегистрированных в Едином реестре участников закупок, превалирующую часть составляет малый бизнес (81%). Продолжается рост среднего количества заявок. В течение 5 лет и до 2018 года включительно среднее количество заявок не поднималось выше 2,97 заявки, при этом по результатам 2019 года значение этого показателя по отношению к 2018 году увеличилось до 3,12 заявки, а среднее количество заявок при закупках у малого бизнеса составило 3,47 заявки.

Кроме того, по результатам первого полугодия 2020 года среднее количество заявок увеличилось до 3,5 заявки, а при закупках у малого бизнеса - до 3,94 заявок.