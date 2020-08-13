Хуснуллин поручил ускорить строительство транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение подготовить план ускорения создания Ростовского транспортного кольца. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам рабочей встречи Хуснуллина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Вице-премьер поручил федеральным структурам совместно с правительством Ростовской области подготовить план ускорения проекта создания Ростовского транспортного кольца. Специалисты отраслевых ведомств должны точно рассчитать сроки, объемы финансирования и их источники, чтобы масштабный транспортный объект был создан максимально оперативно", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе вице-премьера, строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км стартовало в 2017 году. Сегодня в стадии реализации - проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. В частности, ведется создание обхода Аксая и третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. До 2024 года на осуществление крупномасштабного проекта запланировано направить 100 млрд рублей.

"Реализация проекта кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону не только решит проблемы транспортного сообщения в южном направлении, но и даст толчок развитию жилищного строительства вдоль транспортного кольца. Затягивать процесс не стоит", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос активизации ввода жилья, для которого может потребоваться федеральная помощь в развитии инженерных сетей. При этом зампред правительства РФ отметил, что Ростовская область имеет все для развития жилищного строительства и может рассчитывать на больший объем ввода жилья. "Регион должен строить из расчета 1 квадратный метр на человека. Надо ставить амбициозные задачи и увеличивать темпы строительства жилья", - заключил Хуснуллин.