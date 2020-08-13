Кабмин выделил 2,3 млрд рублей на стабильную работу и зарплаты в федеральных больницах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило из резервного фонда больницам и поликлиникам, подведомственным федеральным органам власти, более 2,3 млрд рублей на обеспечение их стабильной работы и выплату зарплат. Об этом в четверг сообщает сайт кабмина.

"Средства резервного фонда правительства - более 2,3 млрд рублей - позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать зарплаты врачам и другим медицинским работникам", - говорится сообщении.

В кабмине также напомнили, что на дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений из резервного фонда правительства будет направлено около 47,5 млрд рублей. "Средства позволят компенсировать расходы медицинских организаций, - отметили в кабмине. - Из-за коронавируса объемы оказываемой ими неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли, поэтому потребовалось дополнительное финансирование".