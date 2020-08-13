Международный аэропорт Казань с начала года обслужил 1 млн пассажиров

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Казань с начала 2020 года достиг 1 млн человек. Воздушная гавань считает этот показатель хорошим результатом в условиях временной приостановки рейсов из-за пандемии, сообщила журналистам в четверг пресс-служба аэропорта.

"С начала года Международный аэропорт "Казань" им. Габдуллы Тукая обслужил 1 миллион пассажиров, что является хорошим результатом в условиях временной приостановки международных рейсов. "Миллионный" пассажир зарегистрировался на рейс SU1277 Казань - Москва авиакомпании "Аэрофлот" 12 августа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первые 10 дней августа показали рост пассажиропотока на рейсах внутри страны 6,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшим спросом на федеральных направлениях пользуются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону. На данный момент из Казани выполняются рейсы по 40 маршрутам, при этом только на московском направлении в зависимости от дня недели осуществляется до 15 вылетов ежедневно.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток в аэропортах Татарстана за первое полугодие 2020 года снизился более чем в два раза по отношению к аналогичному показателю прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Аэропорт Казань расположен в 28 км от столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, на Ближний Восток и в Европу.