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Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей

Причиной отзыва названо возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Mercedes-Benz в России - АО "Мерседес-Бенц Рус" - отзывает 333 автомобилей моделей C-Класс (тип 205), E-Класс (тип 213), GLC (тип 253), AMG GT четырехдверное купе (тип 290), EQC (тип 293). Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в 2020 году, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих в программу отзыва, заменят фиксатор спинки заднего сиденья слева. Работа будет бесплатной для владельцев машин.

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