Модернизацию камнеобрабатывающего комбината провели в Подмосковье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Камнеобрабатывающий комбинат в Долгопрудном переехал на новую площадку после проведения модернизации. Старт производству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Наша задача была - сохранить комбинат, рабочие места. Это легендарное предприятие. Несмотря на годы, оно остается конкурентоспособным, поставляет материалы в разные регионы России, на экспорт. Хотел бы сказать слова благодарности ветеранам, которые работают тут долгие годы, - сказал губернатор в общении с работниками завода. - Здесь сейчас все современное, станки обновились. Для нас стратегическая задача - это экономика. Основной запрос - рабочие места, причем автоматизированные".

Московский камнеобрабатывающий комбинат основан в 1937 году. Оно является градообразующим предприятием Долгопрудного, крупнейшее производство в России, специализирующееся на выпуске изделий из природного камня. В 2005-м развитие МКК приостановилось - сокращение инвестиций, устаревшее оборудование, снижение конкурентоспособности продукции привели к убыточности предприятия.

"Площадь производственных помещений обновленного комбината - более 6,6 тыс. кв. м, в перспективе планируется расширить ее почти на 2 тыс. кв. м. Предприятие готово выйти на прежний объем производства - 100 тыс. кв. м гранита в год. Все рабочие места на заводе сохранены, сейчас здесь трудятся около 130 человек", - говорится в сообщении.