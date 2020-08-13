Apple и еще более 10 крупных компаний из США обеспокоены указом Трампа о WeChat

ТАСС, 13 августа. Свыше 10 крупных американских компаний, включая Apple, Disney и Walmart, проинформировали Белый дом о своей обеспокоенности в связи с указом президента США Дональда Трампа в отношении социальной сети WeChat. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal .

По сведениям источников издания, среди компаний, участвовавших во вторник в разговоре с администрацией Трампа, были также представители Ford Motor, Procter & Gamble, Intel, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UPS, Merck, Cargill и MetLife. Как отметила газета, в ходе встречи корпорации попросили уточнить, какие именно действия подпадают под новый запрет относительно сделок с WeChat, а также предупредили власти, что этот указ может подорвать их позиции в КНР.

"Те, кто не живут в Китае, не понимают, насколько серьезными будут последствия, если американским компаниям запретят пользоваться этой соцсетью", - подчеркнул президент Американо-китайского делового совета Крэйг Аллен. По его словам, "положение фирм в таком случае будет крайне неблагоприятным".

В свою очередь, неназванный представитель Белого дома заявил газете, что вашингтонская администрация "привержена защите американского народа от киберугроз в сфере здравоохранения, экономики и национальной безопасности".