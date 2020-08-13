Урожай ягод в Кабардино-Балкарии превышает прошлогодний на 30%

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Урожай ягод в Кабардино-Балкарии (КБР) на 30% выше прошлогоднего. Данные о предварительных итогах сбора урожая приводит пресс-служба Минсельхоза региона.

"Валовой сбор ягод в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Кабардино-Балкарии по состоянию на 10 августа текущего года составил более 2 тыс.тонн, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Минсельхоза РФ, Кабардино-Балкария по этому показателю входит в пятерку лидеров по России. Благодаря интенсивным технологиям выращивания культур удается нарастить объемы производства ягод. Также одним из важных условий получения богатых и качественных урожаев является широкое использование капельного орошения на ягодных плантациях.

В товарном секторе АПК республики ягодные культуры занимают немногим более 350 га. Урожай собрали с площади свыше 250 га. "Сейчас массово собирают малину, крыжовник, смородину, голубику. Ожидается, что урожай ягод в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей Кабардино-Балкарии в текущем году составит не менее 2,4 тыс. тонн", - спрогнозировали в ведомстве.