Во Франции потребовали отмены американских пошлин на товары из ЕС, введенных из-за Airbus

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Франция огорчена решением США продлить действие заградительных пошлин на товары из Евросоюза и требует отменить их. Об этом заявил в четверг государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел по вопросам экспорта Франк Риестер.

"Несмотря на наши шаги навстречу, я сожалею, что США сохранили неоправданные торговые санкции в рамках дела Airbus. Мы требуем их отмены. Вместе с [еврокомиссаром по торговле] Филом Хоганом и [министром экономики и финансов Франции] Брюно Ле Мэром мы продолжаем работу и решительно настроены защищать наши интересы", - написал он в своем Twitter.

В аппарате американского представителя на торговых переговорах с ЕС сообщили в среду, что власти США заменят с 1 сентября несколько позиций в списке товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами. В то же время, согласно заявлению, изменения незначительны, общий объем товаров остается на уровне $7,5 млрд, а размер пошлин сохраняется: 15% на самолеты и 25% на другие товары.

Ранее корпорация Airbus сообщила, что полностью выполнила требования ВТО по части сокращения госинвестиций, изменив условия соглашений о возмещаемых начальных инвестициях с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских самолетов A350. При этом какие именно изменения были внесены в соответствующие контракты - не уточняется.

В октябре 2019 года Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести меры в размере почти $7,5 млрд в год на товары и услуги стран Евросоюза, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Под американские меры, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты. Кроме того, пошлины затрагивают французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран - членов ЕС.