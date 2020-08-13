Эксперты допустили рост цены нефти до $70 за баррель в 2021 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Резкое сокращение инвестиций в разведку и добычу нефти на фоне обвала цен этой весной может стать причиной роста цен на нефть к докризисным уровням уже в 2021 году, считает комиссар Техасского регулятора добычи нефти Район Ситтон. Опрошенные ТАСС аналитики подтвердили: если спрос продолжит восстанавливаться набранными темпами и новой серии локдаунов из-за коронавируса не произойдет, то дефицит предложения подтолкнет цены нефти вверх.

Стоимость североморской нефти Brent уже вторую неделю подряд держится выше $45 за баррель, котировки нефти WTI также поднялись выше $42 за баррель. "В 2021 году нефть пробьет $70 за баррель", - написал в среду в своем Twitter Ситтон. Весной этого года он стал известен как сторонник регулируемого сокращения добычи нефти в США и сотрудничества с ОПЕК+.

В качестве аргументов он привел несколько причин. "Количество буровых вышек в США упало на 65%, запасы нефти за последние шесть недель снизились на 22 млн баррелей, число вышек в Венесуэле равняется нулю, инвестиции нефтяных компаний сократились на $50 млрд", - перечислил Ситтон. И это при том, что спрос и предложение на рынке нефти уже практически сбалансировались (90 млн и 92 млн б/с соответственно). "А сколько нефти в мире будет добываться через год, когда спрос достигнет 100 млн б/с?", - задается вопросом он.

Рост цен к докризисным уровням в $70 за баррель возможен, соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Однако такой сценарий реален, если восстановление спроса окажется устойчивым, то есть "вторая волна" не материализуется. "Более вероятно, что при устойчивом восстановлении спроса страны ОПЕК+ решат завершить сделку досрочно, чтобы избежать сильного дефицита на рынке и не допустить сильного роста добычи сланцевой нефти", - полагает эксперт. Fitch свой прогноз по цене нефти на 2021 год пока не менял - в среднем $45 за баррель.

"Этой весной мы увидели просто коллапс капитальных затрат в нефтяной отрасли, они сократились на 30-40% и сейчас в нефть никто попросту не инвестирует. Поэтому согласен, да, что есть риск скорее повышения цен, чем снижения", - считает аналитик Bank of America Merrill Lynch (BofA) Карен Костанян. В американском секторе добычи он также не видит признаков скорого восстановления бурения на фоне сильных сокращений затрат и банкротств.

В то же время, если осенью опасения по поводу новой волны карантинов оправдаются, то о росте цен на нефть можно снова забыть, отмечает Костанян. Ранее МЭА и ОПЕК ухудшили прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году из-за высоких рисков, связанных с пандемией коронавируса.