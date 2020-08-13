Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 2 коп.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 августа 2020 года выросли на 2 коп. и составили 45,66 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 возросли на 2 коп. - до 43,1 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 3 коп. - до 46,86 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 составила 52,79 руб. за литр, что на 6 коп. больше, чем неделей ранее.

Дизельное топливо подешевело на 1 коп. - до 48,04 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 33 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен во Владивостоке - на 0,9% и Назрани - на 0,8%. При этом снижение цен наблюдалось в семи субъектах, наибольший в Курске - на 0,3%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб., марки Аи-95 - от 41,9 до 49,99 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 55,19 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,8 до 44,11 руб., марки Аи-95 - от 45,3 до 48,26 руб., марки Аи-98 - от 53,1 до 54,89 руб. за литр.

Общий объем производства бензина в РФ с 3 по 9 августа снизился на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 799,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 0,6% - до 1 млн 535,6 тыс. тонн.